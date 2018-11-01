Прокуратура вернула федералам захваченный тульским частником пруд

По иску прокуратуры Ленинского района в федеральную собственность возвращены два земельных участках площадью 77 тыс. кв. м.



На этих землях, принадлежащих физическому лицу, расположен водный объект общего пользования – русловой пруд, образованный в результате перекрытия дамбой ручья Холкельца. Ручей Холкельца, в свою очередь, находится в федеральной собственности. Пруд является неотъемлемой частью ручья, и, следовательно, в силу Водного и Земельного кодексов РФ не может находится в частной собственности.

21 августа прокурор направил в Ленинский районный суд исковое заявление с требованием признать незаконным образование земельных участков, снять их с кадастрового учета и признать отсутствующим право собственности физлица на эти участки. Решением Ленинского районного суда от 30 октября исковые требования прокурора удовлетворены в полном объёме.