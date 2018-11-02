В тульских магазинах завышали цены на социально значимые продукты

Прокуроры проверили магазины розничной торговли на завышение цен.



Оказалось, что в Зареченском, Пролетарском и Центральном округах Тулы, а также в Щекино, Алексине, Узловском, Ленинском, Тепло-Огаревском и Чернском районах цены на социально значимые продукты питания (картофель, капуста, морковь и др.) были выше до 21%.

Руководителям магазинов в целях предотвращения нарушений ст. 11 ФЗ «О защите конкуренции», запрещающей согласованные действия, объявлены 24 предостережения о недопустимости нарушения закона.