Тульскую демографию поднимают «дорожной картой»

1 ноября в правительстве Тульской области обсудили демографическую ситуацию в регионе.



Напомним, в Тульской области смертность в два раза превышает рождаемость.

Как доложила зместитель председателя правительства Марина Левина, для борьбы с этой проблемой реализуется «дорожная карта».

Сюда входят программы льготного ипотечного кредитования для семей со вторыми и третьими детьми, программы развития детских поликлиник, обеспечения доступности дошкольного образования, новые социальные технологии в работе с населением.

На региональном уровне выполняются обязательства по социальной поддержке семей и созданию стимулирующих условий для рождения детей. Сейчас семьи с детьми получают 56 выплат, из которых 44 установлены региональным законодательством, отметила Левина.

По её словам, в регионе нашли своё развитие и реализацию все инициативы и поручения президента страны по повышению рождаемости: осуществляются ежемесячные выплаты при рождении первого ребенка, развивается система мер поддержки многодетных семей.

Министр отметила уменьшение в области количества абортов и работу по укреплению института семьи и социальной профилактики разводов, которая влияет на повышение рождаемости.