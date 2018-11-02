Как в Туле с фальсификатом боролись

«Икра», которую в железных банках продавали на улицах Тулы, предлагая продегустировать прямо на развалах, оказалась фальсификатом.



Напомним, небезопасную «икру» обнаружили в продаже жители и стали делиться в соцсети фотографиями «точек», призывая местную власть принять меры к продавцам.

Однако чиновники с проверками не торопились, поставив под угрозу продовольственную безопасность города. В итоге такую «икру» свободно реализовывали в течение двух месяцев.

Под давлением общественности всё же были организованы рейды совместно с полицией, а затем товар взяли на экспертизу.

«Провели испытание пищевой ценности продукта. Ни белка, ни жира нет. Есть соль и какая-то субстанция. Присутствуют бактерии группы кишечной палочки. Продукт небезопасный. Это фальсификат. Желатиновые шарики в солевом растворе», — сообщила начальник испытательного центра Тульского центра стандартизации и метрологии.

По словам жителей,такой «икрой» всё ещё торгуют в Новомосковске и Алексине. Появилась она и в Калуге.

«Эта дрянь была и на улицах Калуги. Будьте бдительны, не покупайте продукты питания с рук!», — предостерег в своём фейсбуке глава Калуги Дмитрий Разумовский.

Как сообщил на планерке в управе Калуги начальник управления экономики и имущественных отношений Александр Архангельский, «икру» туда завезли именно из Тулы.