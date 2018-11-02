Новомосковец нечаянно убил человека

В Новомосковске возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), сообщили в СУ СК по Тульской области.



По предварительным данным, вечером 22 октября в подъезде одного из домов на Рязанское шоссе мужчина, действуя на почве личных неприязненных отношений, ударил кулаком по голове потерпевшего, в результате чего тот упал и ударился головой о пол, получив черепно-мозговую травму.

После этого пострадавший был доставлен в больницу, где 29 октября скончался от полученных телесных повреждений. Подозреваемый сейчас находится под подпиской о невыезде.