Терехов сам уходить не хочет

Действующий глава администрации Узловского района Николай Терехов планирует идти на новый срок. Он подаст заявку на участие в конкурсе на должность.



Чиновник отметил, что за время его работы произошли «существенные сдвиги» в сфере ЖКХ, водо- и теплоснабжении, развиваются предприятия, меняются общественные пространства.

«За пять лет проделана огромная работа. Проблем еще очень много, но я понимаю каким путем идти и что нужно делать», — цитирует его «ТСН 24».

Николай Терехов занимает пост главы администрации Узловского района с ноября 2013 года.