В Новомосковске сквер освободителя города, генерал-полковника Белова погрузили во тьму

В Новомосковске сквер генерал-полковника Павла Белова оставили без света.



«Алексей Геннадьевич! Длительное время не работает освещение в сквере освободителя Новомосковска, Героя Советского Союза генерал-полковника Павла Алексеевича Белова. Не горят все проектные фонари», — передаёт из Новомосковска Вячеслав Аржанов.

В 2016 году в сквере на Залесном микрорайоне состоялось открытие памятника Герою Советского Союза генералу Павлу Белову, под командованием которого первый гвардейский кавалерийский корпус освободил Сталиногорск от фашистских войск.

В Залесном микрорайоне есть и улица, названная именем Белова. Участок дороги, проходящей по этой местности от Тулы на Рязань, был одним из мощнейших опорных пунктов фашистов. Они создали сильную укрепленную линию обороны, где проходили самые ожесточенные бои вплоть до рукопашных схваток. Именно в этом месте конница генерала Белова вклинилась в оборону фашистов и пошла на прорыв, разгромив целый немецкий полк.