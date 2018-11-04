Стало известно, где будут служить большинство тульских призывников

В Тульской области на военную службу призвано более 80% человек от задания, сообщил председатель комитета по мобилизационной подготовке Игорь Бедринец. Осенний призыв стартовал 1 октября.



Подавляющее большинство призывников будут проходить службу на территории Западного военного округа, 10 призывников будут направлены в Южный военный округ, 23 – на Северный флот и 10 – на Тихоокеанский.

Кроме этого, 20 человек будут направлены для прохождения военной службы в научно-производственную роту, которая была сформирована в Тульской области в ходе весеннего призыва на предприятиях КБП и «Сплав».