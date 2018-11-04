Тульские спасатели доставили в Туапсе мост взамен старого, разрушенного паводком

3 ноября тульские спасатели МЧС доставили тяжелый механизированный мост в Туапсинский район Краснодарского края.



Сооружение необходимо для восстановления автомобильного сообщения в село Кирпичное. Стационарный мост по пути в этот населенный пункт был разрушен в результате дождевого паводка.

Тяжелый механизированный мост предназначен для устройства перехода через препятствия шириной до 40 м и глубиной до 3 м. Кроме того, по нему может проходить колесный и гусеничный транспорт массой до 60 тонн, сообщили в МЧС.

К ликвидации последствий ЧС привлекались более 5 тыс. человек и свыше 600 единиц техники, в том числе от МЧС – 496 человек и 118 единиц техники.