В Новомосковске зерно хранили в антисанитарных условиях

Прокуратурой проверила исполнение законодательства о зерне, качестве и безопасности продуктов его переработки на Новомосковском мельничном комбинате.



Было обнаружено, что предприятие не обеспечило содержание территории в чистоте, ежедневную очистку территории предприятия от мусора и посторонних предметов.

«На момент проверки территория предприятия содержится в антисанитарном состоянии; не обеспечено систематическое очищение производственного помещения от пыли, мусора, россыпей сырья, комбикорма и содержания в надлежащем санитарном состоянии; маркировка и хранение уборочного инвентаря в отдельных шкафах. Выявлены и другие нарушения», — сообщили в прокуратуре.

По результатам проверки в отношении комбината возбуждено дело об административном правонарушении по ст. 6.3 КоАП РФ, постановление направлено в отдел Роспотребнадзора. На начальника лаборатории завели дело по ч.1 ст. 14.43 КоАП РФ, постановление направлено в управление Россельхознадзора. В адрес управляющего внесено представление

В ходе проверки выявлены нарушения и на других предприятиях — на Новомосковском хлебокомбинате и ООО «Мукомол», руководителям внесены представления.