Явка с повинной и раскаяние не спасли бывшую налоговичку из Щёкино от тюремного срока

В Щёкино бывший сотрудник межрайонной инспекции ФНС №5 Инна Моргунова осуждена за мошенничество с использованием служебного положения.



30 октября суд признал её виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ.

Как установлено приговором суда, Моргунова в 2015 году изготовила подложные налоговые декларации и заявления о возврате денежных средств, содержащие несоответствующие действительности сведения о месте работы и доходах неосведомленного о ее преступных намерениях лица, от имени которого были изготовлены эти документы, о перечислении излишне уплаченного налога на доходы физических лиц на сумму 258 тыс. рублей. Материальный ущерб возмещен ей в полном объеме.

Суд учел явку Моргуновой с повинной, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, добровольное возмещение вреда, состояние ее здоровья, наличие на момент совершения преступления несовершеннолетнего ребенка, признание вины и раскаяние в содеянном и назначил наказание в виде лишения свободы на срок 1 год.

По совокупности преступлений путем сложения назначенного наказания и неотбытого наказания по приговору Щекинского районного суда от 28 февраля 2018 года, мошеннице окончательно назначено наказание в виде лишения свободы на 2 года 2 месяца, с лишением права занимать должности на государственной службе сроком на 3 года и с лишением классного чина советника государственной гражданской службы РФ 3 класса, с отбыванием основного наказания в исправительной колонии общего режима.