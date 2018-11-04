Куда туляки могут сообщить о фактах продажи наркотиков

С 12 по 23 ноября в Тульской области будет проходить этап общероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью».



Её цель – привлечь внимание общественности к участию в противодействии незаконному обороту наркотиков и профилактике их потребления.

Сообщить о фактах продажи наркотиков можно на горячую линию 32-22-49.

Одним из проблемных в этом плане является Алексин. Уже не раз здесь на домах появлялись надписи с координатами для связи с торговцами. Местные активисты оперативно проводят рейды и сообщают в правоохранительные органы.