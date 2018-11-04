В Черни чиновник пристроился подрабатывать в школу под началом своей жены

Прокуратура выявила нарушения антикоррупционного законодательства в администрации Чернского района.



Работник одного из отделов администрации занимался оплачиваемой педагогической деятельностью в муниципальном образовательном учреждении, о чем уведомил работодателя. При этом не сообщил работодателю, что руководителем этой школы является его жена, а также здесь работает и сын.

В свою очередь супруга чиновника при заполнении декларации о конфликте интересов тоже отразила недостоверную информацию, указав, что в организации под ее непосредственным руководством члены семьи или близкие родственники не работают.

В связи с выявленными нарушениями в адрес главы Чернского района внесено представление. Муниципальный служащий и его супруга привлечены к дисциплинарной ответственности, нарушения, указанные в представлении, устранены.