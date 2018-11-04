СМИ: Правительство отказалось контролировать цены на бензин

Правительство считает невозможным ввести госрегулирование цен на топливо, включая бензин, рассказал вице-премьер Дмитрий Козак.



«Что касается госрегулирования, то мы уже это проходили… И очередь за бензином и так далее, поэтому здесь невозможно скорее», — цитирует чиновника РИА «Новости».

По его словам, в противном случае есть риск дефицита топлива и ухода с рынка независимых сетей автозаправочных станций, благодаря которым россияне получают доступ к дешевому бензину.

31 октября на совещании у Козака власти в лице Минэнерго и Федеральной антимонопольной службы нефтяные компании и независимые нефтеперерабатывающие заводы согласовали меры по стабилизации цен на топливном рынке. В частности, было решено заключить соглашение о фиксированных объемах и ценах поставок нефтепродуктов на оптовый рынок.

Весной 2018 года в России было зафиксировано существенное повышение цен на бензин. Правительство и президент Владимир Путин объясняли его возросшими ценами на мировом рынке, из-за чего нефтяные компании стремились компенсировать выпадающие доходы.

В дальнейшем правительство снизило акцизы на бензин и временно отказалось от их дальнейшего повышения. Также Госдума приняла закон о завершении к 2024 году налогового маневра в нефтяной отрасли. В нем предусмотрены обратные акцизы, которые будут выплачиваться НПЗ, если мировые цены на нефть будут превышать внутрироссийские.