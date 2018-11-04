Чтобы привлечь к ответственности производителя поставлявшегося в больницу фальсифицированного масла, потребовалось 7 месяцев

В марте управление Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям выявило фальсифицированную молочную продукцию, которая поставлялась в больницу Московской области.



В психиатрическую больницу №12 в селе Микулино завозили масло сладкосливочное несолёное «Традиционное», с массовой долей жира 82,5%, высший сорт, производства ООО «Родмир» (Дмитровский район, Московская область).

В нём было обнаружено превышение содержания консервантов (сорбиновая кислота), а также растительные жиры, что является нарушением требований технического регламента Таможенного союза «О безопасности молока и молочной продукции» по показателям качества и свидетельствует о фальсификации продукции животного происхождения.

«Превышение содержания бензойной и сорбиновой кислот может повлечь увеличение нагрузки на почки, рост злокачественных новообразований, аллергические реакции. Фальсифицированная жирами немолочного происхождения продукция не восполняет недостаток требуемого организмом кальция, белков и железа», — подчеркнули в ведомстве.

К ответственности ООО «Родмир» привлекли только 31 октября. Как сообщили в управлении Россельхознадзора, предприятие оштрафовали по ч. 2 ст. 14.43 КоАП РФ на 300 тысяч рублей. Также в адрес ООО «Родмир» было направлено предписание о приостановлении реализации фальсифицированной продукции, материалы дела направили в Федеральную службу по аккредитации для отзыва декларации о соответствии.