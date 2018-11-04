Тульская область не входит в число регионов-лидеров по поддержке некоммерческого сектора и на лидерство не претендует

Общественная палата на форуме «Сообщество», который проходил в Москве 2-3 ноября, представила результаты рейтинга регионов, составленного Минэкономразвития по итогам реализации механизмов поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций и социального предпринимательства.



Благодаря рейтингу, регионы могут посмотреть, как они выглядят в сравнении с другими субъектами федерации.

На основе данных, полученных от Росстата, ФНС и региональных органов власти, эксперты разделили регионы на несколько категорий: регионы-лидеры, регионы со средним уровнем результатов, субъекты, делающие, по мнению исследователей, только первые шаги к успеху, и регионы с наибольшим потенциалом дальнейшего роста. Тульская область не вошла ни в число лидеров, ни в число потенциально растущих по этому показателю регионво.

В список регионов-лидеров вошли (в алфавитном порядке): Республика Башкортостан, Липецкая область, Москва, Новгородская область, Омская область, Пермский край, Самарская область, Республика Саха (Якутия), Севастополь, Республика Татарстан, Хабаровский край, Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, Ямало-Ненецкий автономный округ и Ярославская область.

Регионами — кандидатами на лидерство стали Архангельская, Белгородская, Калининградская, Костромская, Ленинградская, Мурманская области, Ненецкий автономный округ, Нижегородская, Новосибирская, Оренбургская, Пензенская, Рязанская области, Санкт-Петербург, Тамбовская, Томская, Ульяновская области и Чувашская Республика.

Адыгея, Алтай, Брянская область, Дагестан, Забайкальский край, Ивановская область, Кабардино-Балкарская Республика, Калужская, Кемеровская, Кировская области, Краснодарский край, Курская, Тверская, Челябинская области и Чеченская Республика попали в список регионов, делающих первые шаги к успеху.

Регионами с наибольшим потенциалом роста стали Калмыкия, Карачаево-Черкесская Республика, Курганская область, Марий Эл, Саратовская область, Северная Осетия — Алания, Тыва и Чукотский автономный округ.

По числу средней доли работников в негосударственных организациях в общей численности работников, занятых в социальной сфере, первое место разделили Пермский край и Москва (по 18,2%), далее расположились Республика Башкортостан (15%), Самарская область (11,9%), Калининградская область (10,8%), Санкт-Петербург (10,6%) и Оренбургская область (10,1%).

А с точки зрения доли муниципальных районов и городских округов, реализующих в 2017 году муниципальные программы по поддержке СО НКО, в общем количестве муниципальных районов и городских округов в субъекте Федерации абсолютными лидерами стали Татарстан, Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа с показателем в 100%. С отрывом идут Чувашская Республика (96%), с более значительным — Белгородская (81%), Ульяновская (75%) и Пензенская (73%) области.

Было отмечено, что региональные налоговые льготы для СО НКО предоставляются только в 12 регионах, а налоговые льготы для жертвователей в пользу СО НКО — только в шести регионах, таким образом, налоговые льготы в данном направлении не используют более 70 регионов РФ.

В 28 регионах из региональных бюджетов не выделяются средств для финансирования инфраструктуры поддержки СО НКО и социального предпринимательства. В 40 регионах ни одно муниципальное образование не оказывает мер поддержки социальному предпринимательству.

В подавляющем большинстве регионов (67 регионов) на уровне муниципалитетов реализуются программы по поддержке СО НКО, вместе с тем регионов, в которых таких муниципалитетов больше половины, всего 14.

В 84 регионах негосударственные медицинские организации участвуют в работе системы ОМС: в среднем по России их доля в числе медицинских организаций, включенных в региональный реестр ОМС, составляет 29%. В шести регионах данный показатель превышает 40%;

В 82 регионах негосударственные организации включены в региональные реестры поставщиков социальных услуг — в двух регионах-лидерах их доля превышает 70%. Вместе с тем только в трех регионах данный показатель превышает 50%, в среднем по России — 17%;

Сегодня в каждом регионе есть зарегистрированные СО НКО, среднее по России количество СО НКО на 10 тысяч человек — 11 организаций, в регионах-лидерах это значение доходит до 35 организаций.