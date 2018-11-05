Минздрав рассказал, как будут дорожать жизненно важные лекарства

В Минздраве сообщили, что у производителей жизненно необходимых лекарств есть право раз в год до 1 октября подавать заявление на изменение зарегистрированной цены.



Она может быть скорректирована с учётом прогнозируемой инфляции. При этом по закону о федеральном бюджете на 2018—2020 годы прогнозируемый уровень инфляции понижен с 4% до 2,8%. Таким образом, если и может идти речь о повышении цен на важнейшие лекарства, то меньше, чем на 3%, пишут «Известия».

Что касается лекарств, не входящих в перечень, цены на них государством не регулируются, и производители и продавцы могут их устанавливать по своему усмотрению, уточняют в Минздраве.

Также сообщается, что за 9 месяцев цены на лекарства из списка ЖНВЛП в целом по стране подорожали на 1,8%.