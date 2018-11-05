Тульские суды в очередной раз автоматизировали

65 единиц вычислительной техники поставлено в суды Тулы и Тульской области.



Это сделано в соответствии с государственным заданием судебного департамента при Верховном суде РФ.

Автоматизированные рабочие места служат для работы в государственной автоматизированной системе ГАС «Правосудие». АРМ включает в себя системный блок, жидкокристаллический монитор и источник бесперебойного питания.

62 автоматизированных рабочих места получили 23 районных (городских) суда, а также Тульский гарнизонный военный суд, два – управление Судебного департамента. Больше всех АРМ (4 штуки) было поставлено в Центральный окружной Тулы.

Пополнение технической базы судов автоматизированными рабочими местами проходит постоянно, в прошлом году было получено их 90. В настоящий момент в судах региона установлено более 1000 АРМ, сообщили в облсуде.