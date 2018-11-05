Галкин заметил, что в Туле слишком грязные парковки

По поручению Евгения Авилова в Туле проведен объезд по вопросам благоустройства

Первый замглавы администрации Тулы Владислав Галкин поручил усилить работы по очистке парковочных карманов от смёта и мусора.



Такое задание он поставил в ходе объезда городских территорий. В мероприятии также участвовали начальник управления по благоустройству Татьяна Матвеева, замначальника управления по административно-техническому надзору Василий Ростовцев, представители территориальных округов и «Спецавтохозяйства».

Они проинспектировали выполнение поручений по уборке улиц от листвы, летучего мусора, по удалению пней во всех округах.