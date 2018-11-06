Квартира Сечина, в которой раньше жил Груздев, пропала из Росреестра

Запись о пятиэтажной квартире главы «Роснефти» Игоря Сечина в центре Москвы пропала из Росреестра.
О пропаже написали СМИ со ссылкой на журналиста издания «Собеседник» Олега Ролдугина.
Игорь Сечин приобрёл эту квартиру летом 2018 года за 2 млрд рублей. Раньше ей владел экс-губернатор Тульской области Владимир Груздев.
В квартире площадью 1229 кв. м есть бассейн, хамам, домашний кинотеатр и винная комната.
Как напомнил Ролдугин в своём телеграм-канале, несколько месяцев назад Сечин снёс свой недостроенный, но уже наполовину отделанный дом на Рублёвке, а недавно «лишился» там и земли.