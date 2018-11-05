Россияне стали больше экономить на одежде

Жители России за четыре года стали меньше экономить на продуктах питания и больше на одежде, сообщил исследовательский центр Romir по итогам опроса 1,5 тысяч взрослого населения разных регионов.



Доля потребителей, перераспределяющих расходы в пользу еды и покупок первой необходимости, за четыре года с момента предыдущего аналогичного опроса сократилась на с 32% до 25%. При этом отказываться от некоторых продуктов вынуждены 15% россиян против 19% в докризисном 2012 году.

На этом фоне население стало активнее снижать траты на одежду. Экономят за счёт более редких покупок одежды и развлечений 25% россиян, тогда как четырьмя годами ранее таких было 17%.