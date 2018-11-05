Уральская чиновница — молодёжи: Государство вам в принципе ничего не должно, потому что не просило вас рожать

На Урале директор областного департамента молодёжной политики Ольга Глацких объяснила молодым людям, что государство им ничего не должно.

Соответствующее заявление чиновница сделала на круглом столе в администрации Кировграда с участием местных молодёжных объединений.

«На сегодняшний день получилось так, что в молодёжи, в подрастающем поколении, складывается почему-то такое понимание о том, что нам государство всё должно. Нет, вам государство вообще в принципе ничего не должно. Вам должны ваши родители, потому что они вас родили. Государство их не просило вас рожать, то есть если мы будем идти от истоков», — объяснила чиновница.

Глацких попросила участвовавших во встрече юношей и девушек донести эту позицию до своих друзей и знакомых, пишет «Лента».

Чиновница добавила, что у «всех чиновников, государственных и муниципальных служащих» маленькие зарплаты, так что имеющие какие-либо стремления молодые люди должны изыскивать возможности для их реализации самостоятельно или вместе с родителями.

Чиновница также объяснила, что за превращением советских клубов в регионе в коворкинги стоит лишь «игра слов», смысл которой завлечь туда молодёжь, в том числе деструктивную. Но затем всё же добавила, что эти организации теперь насыщены «современными форматами, направлениями, историями».

В июле Глацких рассказала о появлении на Урале кибердружин для поиска экстремистских публикаций в соцсетях.

Ольга Глацких — известная российская гимнастка, олимпийская чемпионка 2004 года. Руководит департаментом молодёжной политики Свердловской области с 2016 года. В 2006 году была награждена президентом России Владимиром Путиным орденом Дружбы.