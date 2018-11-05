На Урале директор областного департамента молодёжной политики Ольга Глацких объяснила молодым людям, что государство им ничего не должно.



Соответствующее заявление чиновница сделала на круглом столе в администрации Кировграда с участием местных молодёжных объединений.

«На сегодняшний день получилось так, что в молодёжи, в подрастающем поколении, складывается почему-то такое понимание о том, что нам государство всё должно. Нет, вам государство вообще в принципе ничего не должно. Вам должны ваши родители, потому что они вас родили. Государство их не просило вас рожать, то есть если мы будем идти от истоков», — объяснила чиновница.

Глацких попросила участвовавших во встрече юношей и девушек донести эту позицию до своих друзей и знакомых, пишет «Лента».

Чиновница добавила, что у «всех чиновников, государственных и муниципальных служащих» маленькие зарплаты, так что имеющие какие-либо стремления молодые люди должны изыскивать возможности для их реализации самостоятельно или вместе с родителями.

Чиновница также объяснила, что за превращением советских клубов в регионе в коворкинги стоит лишь «игра слов», смысл которой завлечь туда молодёжь, в том числе деструктивную. Но затем всё же добавила, что эти организации теперь насыщены «современными форматами, направлениями, историями».

В июле Глацких рассказала о появлении на Урале кибердружин для поиска экстремистских публикаций в соцсетях.

Ольга Глацких — известная российская гимнастка, олимпийская чемпионка 2004 года. Руководит департаментом молодёжной политики Свердловской области с 2016 года. В 2006 году была награждена президентом России Владимиром Путиным орденом Дружбы.