Тульские журналисты расслабились без губернатора

«МК — Тула» представил медиадесятку событий за прошедшую неделю. Издание отметило, что выезд губернатора Алексея Дюмина за пределы региона сказалось на активности тульской прессы.



«Необычной оказалась прошедшая неделя для тульского информационного пространства. Отсутствие губернатора значительно повлияло на освещение работы правительства в местных СМИ. Интенсивность работы чиновников не снижалась, а писали о них значительно меньше. Губернатор удержал лидерские позиции в рейтинге, но с наименьшим результатом за всю историю наших наблюдений. Не помогли и попытки пресс-службы „закидать“ информационное поле отдельной публикацией всех подписанных главой региона законов, принятых Тульской областной Думой еще на прошлой неделе.

На медийном горизонте, словно тень, повисло непонимание жесткости приговора бывшему главе г. Новомосковска Вадиму Жерздеву, которому дали реальный срок, и даже больший, чем просил прокурор.

Стабильная тройка депутатов Афонский-Дзюба-Петрунин, представляющих Тульскую область в ГосДуме, распалась, потеряв из своих рядов Виктора Дзюбу. Популярной фигурой стал главный тренер пока еще тульского „Арсенала“ Олег Кононов, намеревающийся покинуть футбольный клуб оружейников, променяв его на „Спартак“. Говорят, что лишь мнение губернатора, который против, приостанавливает отъезд Кононова в Москву», — пишет тульский «МК».