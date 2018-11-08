В Тульской области может заработать карта «Тройка»

Московский метрополитен начал разработку новой билетной системы столичного транспорта, которая предусматривает возможность оплаты проезда по карте «Тройка» в других регионах и её персонализацию.



«Пассажиры смогут получить полный контроль над своим счётом по аналогии с банковским или мобильным. В период опытной эксплуатации и внедрения новая билетная система будет работать в тестовом режиме параллельно с действующей. В новой билетной системе будет заложена возможность оплачивать проезд в транспорте не только Москвы, но и соседних регионов. Это даст возможность другим городам тоже использовать карту «Тройка» и московскую систему оплаты проезда», – рассказали «Интерфаксу» в пресс-службе подземки.

На разработку самой системы уйдёт год, ещё полтора года займёт внедрение. Новая билетная система будет обрабатывать более 6 млрд транзакций в год. Предполагается, что новая билетная система позволит привязывать карту «Тройка» к аккаунту в личном кабинете, в котором пассажиры смогут посмотреть баланс карты, заблокировать её, а остаток на счёте перенести на другую карту.