В регионах упрощают выдачу разрешений на строительство

В регионах России внедряется упрощённая схема получения разрешения на строительство. Об этом сообщил вице-премьер Виталий Мутко.



По его словам, на местах уже внедряется утверждённая федеральным правительством целевая модель упрощения получения разрешений на строительство. Она устанавливает для каждого субъекта РФ перечень целевых показателей, направленных на улучшение условий ведения бизнеса.

Также Виталий Мутко сообщил, что Минстрой разработал и в декабре внесёт на рассмотрение правительства проект федерального закона о единых стандартах предоставления государственных и муниципальных услуг в градостроительной сфере.

«Эти стандарты станут нормативными правовыми актами и получат приоритет над административными регламентами, позволят обеспечить единые для всех регионов порядки предоставления услуг в градостроительной сфере», — подчеркнул вице-премьер.