Станет ли Тула умным городом?

В России утвердили паспорт ведомственного проекта по цифровизации городского хозяйства «Умный город».



Об этом заявил на форуме «Сообщество» замминистра строительства и ЖКХ РФ Андрей Чибис.

«Паспорт проекта утверждён, мероприятия этого проекта также прошиты и в нацпроекте по цифровой экономике, и в нацпроекте по жилью и городской среде», — отметил Чибис.

Целью проекта «Умный город» является повышение эффективности управления инфраструктурой городов, в том числе за счёт внедрения цифровых технологий. Реализовать установленные паспортом проекта мероприятия планируется до конца 2024 года.