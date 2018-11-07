Тулячки получат дополнительные права при приёме на работу

Минтруд, Минфин и Минэкономразвития разработают специальные стимулы для работодателей, которые заставят их брать на работу женщин, имеющих маленьких детей.



Сейчас эта категория граждан сталкивается с дискриминацией на рынке труда.

Льготы для женщин с детьми могут появиться в России к 2020 году. Им дадут возможность получать дополнительное образование, улучшать свою квалификацию, чтобы быть востребованными на рынке труда.

Меры поддержки разработают также для тех, кто в декрете, чтобы женщина не потеряла свою квалификацию к моменту выхода на работу.