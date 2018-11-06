Россия ухудшила позиции в рейтинге свободы интернета

Россия заняла 53-е место в рейтинге свободы интернета по версии американской неправительственной организации Freedom House, за год опустившись на 2 позиции.



Рейтинг оценивает степень зарегулированности интернета по шкале «свободен», «частично свободен», «несвободен». Он охватывает 65 государств, на которых приходится 87% мировых пользователей, пишут «Ведомости». Исследователи принимают во внимание несколько показателей, по которым начисляются негативные баллы: чем выше балл, чем жёстче контроль.

Так, в индексе, который учитывает попытки государства блокировать различные приложения и технологии, а также законодательный и акционерный контроль за интернетом и сотовыми операторами, Россия получила 12 из 25 баллов. Блокировка Telegram приводится Freedom House в качестве примера вмешательства правоохранительных органов в цифровой суверенитет граждан.

Другой индекс касается существующих ограничений на политический, социальный или религиозный контент, в том числе обусловленных нормативными актами, повышающими уровень цензуры и ограничивающими анонимность, – 24 балла из 35. Также оценивается силовое давление на пользователей: слежка, уголовные дела за публикацию политического или социального контента, заключение под стражу и так далее. Здесь 31 балл из 40.

Всего Россия набрала 67 баллов, что соответствует полной несвободе. Хуже всего ситуация обстоит в Китае (88 баллов) и Иране (85 баллов), а наиболее свободно чувствуют себя пользователи в Эстонии, Исландии и Канаде. Россию опередили Белоруссия и Казахстан, а также такие страны, как Ливия, Руанда, Судан и Венесуэла.