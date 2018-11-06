Знак «Шипы» на автомобиле станет необязательным?

Знак «Шипы» на заднем стекле автомобиля с шипованной резиной может стать необязательным. Соответствующий проект прошёл согласование профильных ведомств и внесён в правительство.



«Опознавательный знак «Шипы» потерял свою актуальность в связи с тем, что в настоящее время динамические характеристики движения транспортного средства в значительной мере определяются иными факторами», – приводит ТАСС слова замминистра внутренних дел Михаила Ваничкина.

Установка знака «Шипы» на транспортом средстве не позволяет иным участникам движения однозначно судить о вероятном характере его движения. Кроме того, наличие данного знака на заднем стекле зачастую ограничивает обзор с места водителя.

Требования об обязательном размещении знака «Шипы» на автомобилях, оснащённых шипованными покрышками, вступили в силу 1 апреля 2017 года. Они вызвали недовольство автомобилистов — их несоблюдение влечёт за собой административный штраф в размере 500 рублей.