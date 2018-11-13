Куда поехать за чудесами

Российские туристы назвали чудеса страны, которые они хотели бы увидеть больше всего, сообщает Skyscanner.



В первую тройку вошли Долина гейзеров на Камчатке (34% опрошенных), самое глубокое озеро в мире Байкал (33%) и гора Эльбрус на Северном Кавказе (13%).

Также среди мест, где россияне хотели бы побывать, были названы Столбы выветривания в Республике Коми (7%), дворцово-парковый ансамбль Петергоф (5%), исторический памятник Мамаев Курган в Волгограде (4%), собор Василия Блаженного в Москве (1%).

Путешественники называли и собственные варианты самых чудесных мест в России. Среди них Карелия, старинная крепость Старая Ладога, природный парк «Ленские столбы» в Якутии, Розовое и Сакское озера в Крыму.