В Туле проходит операция «Тонировка»

С 1 по 10 ноября в Туле проходит профилактическое мероприятие «Тонировка».



Сотрудники ДПС останавливают автомобили со стёклами, светопропускание которых не соответствует требованиям технического регламента о безопасности.

За это предусмотрен штраф в размере 500 рублей. Также по закону водитель обязан устранить правонарушение в течение 10 суток. В противном случае при повторной остановке автомобиля нарушитель будет доставлен в суд, где его оштрафуют на 500-1000 рублей либо арестуют на срок до 15 суток.