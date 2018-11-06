Начальник тульского УФСИН ушёл в отставку?

Начальник УФСИН по Тульской области Юрий Краснов исчез из публичного поля.



В октябре в рамках общерегионального дня приёма граждан личный приём осуществлял врио начальника УФСИН Вячеслав Михайленко. Он же провёл и проверку готовности личного состава к ЧС, и заседание коллегии в конце октября, на котором подвели итоги работа за третий квартал текущего года.

В остальных публичных мероприятиях, о которых сообщала пресс-служба УФСИН, участвовали заместители начальника ведомства.

Об отставке Юрия Краснова пока официально не сообщалось. Тем не менее, стало известно, что 17 октября президенту РФ Владимиру Путину поступило представление министра юстиции Александра Коновалова об освобождении генерал-майора службы Юрия Краснова от должности. В сентябре в тульском УФСИН провела проверку комиссия под руководством главного инспектора УИС ФСИН России полковника внутренней службы Сергея Панфилова, которая оценивала работу тульского управления за последние пять лет.

Юрий Краснов возглавляет УФСИН Тульской области с марта 2014 года, а до этого работал в Орловской и Астраханской областях. В 2018 году указом президента РФ ему было присвоено специальное звание генерал-майора внутренней службы.