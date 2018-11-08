Тульские власти в 2018 году потратят на информатизацию более миллиарда рублей

Тульская область вошла в ТОП‑20 российских регионов по расходам на информационно-коммуникационные технологии.



Общероссийский рейтинг представил аналитический отдел делового журнала CNews в рамках обзора «ИКТ в госсекторе».

Лидерами являются Москва (49,2 млрд рублей), Санкт-Петербург (13,5 млрд), Московская область (5,7 млрд), Республика Татарстан (2,6 млрд) и Республика Саха (2,5 млрд). На долю этих субъектов приходится 73,6 млрд или 66,5% всех региональных расходов.

В Тульской области в 2018 году на ИКТ потратят более 1 млрд рублей, 682 рубля на душу населения. Это 17-й показатель по стране. В 2017 году расходы были выше на 12,2% — более 1,1 млрд рублей.

При этом в 2018 году впервые за всё время формирования рейтинга в нём отсутствуют данные о субсидии, полученной регионом от Минкомсвязи, так как информации не оказалось на сайте ведомства. Такие субсидии предоставлялись примерно 20-25 регионам ежегодно.

В докладе CNews отмечается, что в 2018 году российские регионы потратят на внедрение информационных систем на 9% больше, чем годом ранее. По предварительным расчётам совокупный бюджет всех российских региональных органов власти на эти нужды превысит 110 млрд рублей. Это затраты на информатизацию здравоохранения, цифровизацию библиотек, внедрение электронного бюджета, создание «Безопасного города», расходы по статье «Связь и информатика».

Что касается информатизации медицины, всё ещё ведётся следственная проверка расходов на программу модернизации тульского здравоохранения в период с 2011 по 2013 год. Было возбуждено уголовное дело по факту необоснованной траты не менее 13 млн рублей. Всего же на информатизацию лечебных учреждений выделяли не менее миллиарда рублей. Проектом занимались комитет Тульской области по инновациям и информатизации под руководством Артура Контрабаева и «Центр информационных технологий».

Впоследствии российский Минздрав нашёл нестыковки в отчётах о реализации проекта, подготовленных областным министром здравоохранения Ольгой Аванесян. Сама она в марте 2017 года была отправлена в отставку после федеральной проверки, вызванной также большим количеством жалоб жителей на качество медобслуживания, дома у неё прошли обыски.

Артур Контрабаев после ухода из тульского правительства продолжил заниматься информатизацией в сфере медицины. Сообщалось, что в отношении него было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

В октябре на заседании Совета при президенте по противодействию коррупции обсуждалось расходование «медицинских» средств. Также сообщалось о претензий к российскому Минздраву Счётной палаты. Возможно, скоро в этой теме будут подвижки.