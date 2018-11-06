В Тулу нагрянули с Лубянки по суворовским делам?

В тульском УМВД проходят проверки, сообщил телеграм-канал «Незыгарь».



По информации источника, они связаны со скандальной историей главы Суворовского района Геннадия Сорокина. Ранее сообщалось, что чиновник якобы угрожал физической расправой сотруднику Росгидромета, на что тот пожаловался в полицию.

«Уже несколько дней проходит проверка в УВД Тульской области — проверяют нескольких офицеров, кто работал с заявлением Астапова. Говорят, что подключили московское ФСБ», — говорится в канале.

«Чиновник Астапов мог не угодить главе района тем, что решил подать в природоохранную прокуратуру документы о том, что Сорокину могут незаконно принадлежать озёра, в которых разводят осетровые. Рядом с озёрами находится знаменитая на весь район „баня Сорокина“, где, по слухам, парятся все руководители Тульской области», — писал The Moscow Post.

По информации издания «Daily Storm», Геннадий Сорокин построил себе на берегу водохранилища шикарный дом. А сын чиновника получил в своё распоряжение кусок леса и археологический памятник. Он занимается производством мёда «Трутень», пасёт гусей и разводит зеркальных карпов в специально выстроенной системе каскадных прудов. Вода для этих прудов поступает с ближайшего родника, который раньше шёл к деревне Варушицы и снабжал жителей питьевой водой. Свои владения Егор Сорокин также обнёс полутораметровым забором, хотя по закону проход к роднику закрывать нельзя.