Туляк украл 9 тысяч рублей у ветерана труда

В Туле ранее судимый мужчина предстанет перед судом за кражу (п. «в» ч. 3 ст. 158 УК РФ).



23 июня 2018 года мужчина пришёл в квартиру на улице Кутузова, где проживала ветеран труда, представился сотрудником пенсионного фонда и сообщил о положенной женщине выплате в размере 3,5 тыс. рублей.

Владелица квартиры впустила мужчину, отдала ему паспорт, в котором хранились 9 тыс. рублей. Затем он попросил попить воды, а когда женщина пошла на кухню, взял деньги из паспорта и скрылся.

Преступника нашли, он находится под стражей. Уголовное дело будет направлено в Пролетарский окружной суд. В ходе предварительного следствия ущерб потерпевшей не возмещён, гражданский иск по делу не заявлен.