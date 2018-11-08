6 ноября на оперативном совещании в администрации Тулы подвели итоги первого месяца отопительного сезона.



Как сообщил глава администрации Евгений Авилов, в отопительный сезон Тула вошла без серьёзных аварий. Все 179 котельных были пущены в установленный пятидневный срок с начала отопительного сезона.

Отопительный сезон стартовал 1 октября. Всего в Туле насчитывается 3056 домов с центральным отоплением. В течение 10 дней управляющие компании должны были отрегулировать внутридомовые системы отопления и довести тепло в квартиры туляков.

По словам заместителя начальника управления по городскому хозяйству Валерия Дорожкина, ряд УК с этой работой справились плохо. С начала отопительного сезона на телефоны «горячих линий» поступило 9165 обращений. Пик обращений пришёлся с 2 по 9 октября. Сейчас в день принимается не более 50 звонков в день, отчитался Дорожкин.

Евгений Авилов поручил со следующей недели проводить собрания с жителями многоквартирных домов, на которых поднимать вопрос о работе управляющих компаний. Жителям будут рекомендовать сменить недобросовестные УК.