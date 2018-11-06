Дюмину не о чем тревожиться

Агентство политических и экономических коммуникаций представило октябрьский рейтинг глав субъектов РФ.



Самыми влиятельными эксперты признали Сергея Собянина (Москва), Рамзана Кадырова (Чечня), Рустама Минниханова (Татарстан), Андрея Воробьёва (Московская область) и Алексея Дюмина (Тульская область).

По словам политолога Дмитрия Орлова, политика федерального центра в отношении регионов в октябре характеризуется рядом факторов: сохраняются «устоявшиеся принципы» при назначении врио губернаторов — делается ставка либо на управленцев-варягов, либо на чиновников, имеющих значительный опыт работы за пределами региона назначения.

Эксперт добавляет, что, «вопреки ряду популярных прогнозов, для кадровой политики Центра не характерна тревожность».