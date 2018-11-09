Изумрудная коррупция

Прокуратура Тёпло-Огарёвского района внесла представление в адрес генерального директора ООО «Изумрудный мир» об устранении нарушений законодательства о противодействии коррупции.



Было установлено, что компанией не внедрены в практику и не приняты кодекс этики и служебного поведения работников организации, локальные акты, направленные на предотвращение и урегулирование конфликта интересов, недопущение составления неофициальной отчётности и использования поддельных документов.

Как отметили в прокуратуре, это свидетельствует о ненадлежащей организации работы и реализации полномочий по противодействию коррупции в организации, что не отвечает основным принципам противодействия коррупции.