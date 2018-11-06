Авилов призвал подчинённых активнее сотрудничать с полицией, чтобы изымать у уличных торговцев контрафактную икру

В Туле в ходе рейдов только за текущую неделю ликвидировано 10 точек незаконной реализации контрафактной «икры», о которых сообщили жители.



Сотрудниками комитета ветеринарии по Тульской области составлено 7 протоколов по части 1 ст. 14.43 КоАП РФ (Нарушение изготовителем, исполнителем, продавцом требований технических регламентов).

Также инспекторы управления по административно-техническому надзору администрации Тулы составили 4 протокола за торговлю в неустановленных местах.

Глава администрации Тулы Евгений Авилов отметил, что сотрудникам УАТН надо активнее сотрудничать с полицией, чтобы контрафактную «икру» при её обнаружении изымали у продавцов.