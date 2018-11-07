Военные: Тульский «Панцирь» не видит беспилотники и оповещает о птицах

Зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С1» неудовлетворительно показал себя в боевой обстановке, сообщил телеграм-канал «Военные журналисты».



Её разместил на своей странице в фейсбуке главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский.

Российские офицеры сил противовоздушной обороны, базирующиеся в Сирии на военной базе Хмеймим, рассказали о проблемах с «Панцирями». По их словам, ЗРПК «не видит» малоскоростные и малоразмерные цели (беспилотники), при этом регулярно оповещая операторов об обнаруженных в небе крупных птицах.

В качестве примера низкой эффективности «Панцирь-С1» приводится нападение на базу Хмеймим 1 июля текущего года, пишет Warspot. «Панцирь» сбил три беспилотника, потратив на это 12 ракет, тогда как ЗРК «Тор-М2У» поразил четыре БПЛА пятью зенитными управляемыми ракетами.

Мобильный зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь» был разработан в начале 90-х годов тульским КБ приборостроения. Первый опытный экземпляр был построен в 1995 году, впервые демонстрировался в том же году на международной авиакосмической выставке в Жуковском, однако в серийное производство установки пошли лишь пятью годами позже.

Первым крупным покупателем комплекса стали Объединённые Арабские Эмираты, заказавшие партию в 50 единиц, а в ноябре 2012 года ЗРПК «Панцирь-С1» был принят на вооружение ВС РФ.