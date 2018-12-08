Почему туляки недосыпают

Практически каждый второй работающий россиянин жалуется на недосыпание. У многих это связано с тем, что они трудятся сверхурочно.



Но при этом невыспавшиеся люди работают неэффективно, и из-за этого работодатели несут потери в сумме 174 миллиарда рублей в месяц, посчитали в Аналитическом центре НАФИ.

По трудовому законодательству россияне должны трудиться 8 часов в день и 40 часов в неделю. Но по данным OЭСР, Россия находится на пятой строчке рейтинга государств, где люди проводят больше всего времени на рабочем месте. Выше только Мексика, Коста-Рика, Южная Корея и Греция.

Сейчас, по данным НАФИ, постоянная работа есть у 66% жителей страны. 43% из них признались, что не досыпают в рабочие дни. При этом каждый третий или 32% не высыпается все рабочие дни — пять дней в неделю.

Из-за сверхурочной работы не высыпаются 39% опрошенных. Год назад их было 30%. Каждый четвертый (26%) мало спит из-за того, что смотрит телевизор, играет или читает. Год назад таких людей было 37%. Ещё 18% респондентом недосыпают из-за проблем со здоровьем или возраста, а 12% — из-за маленького ребенка в семье.