Тульские дачники станут садоводами и огородниками

С 1 января 2019 года в России вступает в силу Федеральный закон «О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», который выводит из законодательства понятия «дачное хозяйство».



Теперь останутся две формы — садоводческая и огородническая, и одна организационно-правовая форма — товарищество.

В садоводческом товариществе можно строить садовый, жилой дом, хозяйственные строения и сооружения, в том числе некапитальные постройки, а на огородническом участке нельзя строить никакие капитальные объекты. При этом право собственности на ранее построенные объекты на этих участках сохраняется.

Предельные параметры разрешённого строительства зданий и сооружений, строительство которых осуществляется на садовых земельных участках, определяются градостроительными регламентами. При этом параметры жилого дома, садового дома должны соответствовать параметрам объекта индивидуального жилищного строительства (ИЖС).

Федеральным законом также уточняется определение объекта ИЖС. Теперь зафиксировано чёткое понятие — это отдельно стоящее здание, не выше 3 этажей и высотой не более 20 метров, и не предназначено для раздела на самостоятельные объекты недвижимости.

Имущество общего пользования, расположенное в границах территории садоводства или огородничества, созданное (создаваемое), приобретённое после дня вступления в силу закона, принадлежит на праве общей долевой собственности лицам, являющимся собственниками земельных участков, расположенных в границах территории садоводства или огородничества, пропорционально площади этих участков.

Право собственности на недвижимое имущество, входящее в состав имущества общего пользования, возникает с момента государственной регистрации такого права.