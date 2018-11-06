Треть бюджета России в ближайшие три года уйдёт на оборону и безопасность

Расходы на оборону, безопасность, а также правоохранительную деятельность в проекте бюджета на 2019—2021 годы вместе с их закрытой частью составят 30% от бюджета.



Об этом сообщил глава департамента бюджетной политики Минфина Анатолий Попов, отметив, что объём дополнительных средств на безопасность и оборону является беспрецедентным.

«Вместе с закрытой частью расходы на правоохранительную деятельность, оборону и безопасность составляют 30 процентов проекта государственного бюджета в расходной части по годам», — сказал он, выступая на заседании комитета Совета Федерации по обороне и безопасности, передаёт РИА «Новости».

Попов указал, что общий объём дополнительных бюджетных ассигнований на безопасность и оборону за три года составит 1,160 трлн рублей.

«Это беспрецедентное решение, таких ранее, по крайней мере, давно не принималось», — отметил чиновник.

Проект федерального бюджета, по его словам, предусматривает расходы в 2019 году на национальную безопасность, оборону и правоохранительную деятельность в размере 1,382 трлн рублей, в 2020 году на эти цели направят 2,456 трлн рублей, а в 2021 году — 2,523 трлн рублей. Попов уточнил, что это данные открытой части бюджета.

Как сообщает ТАСС, руководитель департамента бюджетной политики Минфина отдельно указал, что 84 млрд рублей предусмотрено «на выплату денежного довольствия военнослужащим и оплату труда дополнительно, без дополнительных расходов на индексацию».

В частности, на увеличение числа военных Минобороны, которые служат по контракту, в бюджете на следующий год заложено 4,5 млрд рублей, на 2020 год — 4,7 млрд рублей, на 2021 год — 4,9 млрд рублей.

24 октября Госдума приняла в первом чтении проект бюджета на 2019—2021 годы. Согласно документу, доходы бюджета в следующем году составят 19,969 трлн рублей, в 2020 году — 20,219 трлн рублей, а в 2021 году — 20,978 трлн рублей. Расходы ожидаются на уровне 18,037 трлн рублей, 18,994 трлн рублей и 20,026 трлн рублей соответственно.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин указал, что федеральный бюджет впервые за четыре года сформирован с профицитом, который составит около 2 трлн рублей.