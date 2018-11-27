Экологическую экспертизу будут проводить быстрее

Сроки проведения экологической экспертизы предлагается сократить с 3 до 2 месяцев.



По словам замглавы Минприроды Светланы Радченко, законопроект подготовлен во исполнение поручения президента по итогам заседания Госсовета по экологии в декабре 2016 года.

«Документ сокращает предельный срок экологической экспертизы, а также вводит переходные положения в части применения с 1 января 2019 года нормы о проведении таких проверок в отношении крупных предприятий», — сказала Радченко.

Кроме того, из объектов экологической экспертизы предлагается исключить отдельные буровые скважины.

С 1 января 2019 года проекты крупных предприятий-загрязнителей будут проходить экологическую экспертизу. До 1 января 2019 года они подлежат градостроительной экспертизе, частью которых также является экологический контроль.