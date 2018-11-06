Денег на вторую очередь Восточного обвода до сих пор нет?

В Туле так и не начали строительство второй очереди Восточного обвода, хотя собирались завершить его в 2018 году.



На это указал губернатор Тульской области Алексей Дюмин на оперативном совещании в региональном правительстве.

О строительстве данного объекта говорилось в Послании главы региона в 2017 году. Однако подчинённые Дюмина это поручение даже не начали исполнять.

Ещё в мае министр транспорта региона Родион Дудник в ходе прямой линии с населением сообщал, что в 2018 году Минтранс России выделит Туле 50 млн рублей для старта работ. А всего, по словам Дудника, на вторую очередь Восточного обвода для Тулы зарезервировали 800 млн рублей из федерального бюджета.

Но, судя по всему, транш до сих пор продолжают ждать. Хотя письмо в Федеральное дорожное агентство о потребности в софинансировании строительства Восточного обвода направляли ещё в 2017 году.

Как пояснил Дудник на совещании 6 ноября, Минтранс России дал поручение Федеральному дорожному агентству предусмотреть средства из федерального бюджета, заключить соглашение с агентством планируется только в середине февраля 2019 года.

Ожидается, что Восточный обвод позволит соединить центральную часть Тулы с Пролетарским округом. Трасса станет четырёхполосной, ширина каждого участка составит 3,75 м, Ррасчётная скорость — 100 км/ч.

В составе автодороги предусматривалось строительство двух мостовых сооружений: моста через Упу и пешеходного перехода тоннельного типа. Также было предусмотрено наружное освещение трассы.

Алексей Дюмин указал на слабое сопровождение проекта, и поручил более ответственно подойти к его реализации.

«Мы защитили проект строительства второй очереди в Минтрансе России, определили сроки и финансирование. Строительство Восточного обхода начнётся в 2019 году и завершится в 2020-м. Мы предполагаем заключить контракт на выполнение работ в начале будущего года», — доложил губернатору председатель правительства области Валерий Шерин.

В 2006 году было завершено строительство первой очереди Восточного обвода с мостом через Упу и путепроводом через железную дорогу Смоленск-Мичуринск. Строительство объекта велось с привлечением средств из федерального бюджета. Протяжённость построенного участка составила 3,2 км.

Изначально планировалось начать строительство второй очереди Восточного обвода в первом квартале 2018 года, а сдать объект — в конце того же года.