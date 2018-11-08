Тулу избавят от неприятных запахов за 300 млн рублей?

«Тулагорводоканал» провёл комплекс проектных и строительно-монтажных работ по устройству «куполов» с системой приточно-вытяжной вентиляции, сообщил глава администрации Тулы Евгений Авилов на оперативном совещании.



По словам чиновника, это позволило сократить выброс неприятных запахов в атмосферу на 10%.

Также Авилов отметил, что в соответствии с муниципальным контрактом разработан проект по реконструкции очистных сооружений Тулы (строительство цеха механического обезвоживания). Ориентировочная стоимость строительства цеха составит 300 млн рублей.

Мероприятия планируется включить в программу «Развитие малых и средних городов России». Работы начнутся в 2019 году году.

По словам губернатора Алексея Дюмина, выполнение всех этапов проекта впоследствии позволит полностью решить проблему неприятного запаха от очистных сооружений в Туле.