В ефремовской деревне дети ходят из школы обедать в столовую детсада по разбитой дороге

Родители учеников начальной школы в деревне Заречье Ефремовского района просят губернатора Алексея Дюмина отремонтировать дорогу, по которой дети добираются в школу.



Речь идёт об участке длиной в 300 метров, который детям приходится преодолевать по нескольку раз в день, так как на завтрак и обед они ходят в столовую детского сада.

Как сообщил на совещании в облправительстве глава администрации Ефремова Сергей Балтабаев, в 2016 году по проекту «Народный бюджет» в деревне была отремонтирована центральная улица протяжённостью 1,8 км. Участок дороги до школы планировалось отремонтировать в 2017 году, но заявка не прошла конкурсный отбор. По его словам, дорога включена в программу «Народный бюджет-2019» и будет отремонтирована в следующем году. Общий объём средств составляет 3,5 млн рублей.

Губернатор поручил Сергею Балтабаеву до проведения ремонтных работ содержать дорогу в надлежащем виде, особенно в зимний период.