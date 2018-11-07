2019 год в Туле будут встречать целый месяц за 52 млн рублей

На празднование Нового года в Туле направят более 52 млн рублей, сообщил на оперативном совещании в облправительстве первый заместитель губернатора Вячеслав Федорищев.



Такие средства будут выделены на организацию мероприятий в рамках проекта «Тула – Новогодняя столица России».

21,5 млн рублей выделено из областного бюджета, 19,5 млн рублей — из бюджета Тулы, 1,6 млн рублей — из бюджета комитета по развитию туризма, ещё 10 млн рублей пришлёт Минкульт России.

По словам Федорищева, праздновать Новый год в Туле будут в течение месяца — начиная с 7 декабря 2018 года.

За 7 млн рублей приобретена новая ёлка, около 1 млн рублей направят на брендирование транспорта. Также будут нанесены брендированные наклейки на здания музеев, гостиниц, кафе.