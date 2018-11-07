Заместителю врача Новомосковской горбольницы по делу венёвского депутата грозит до 10 лет тюрьмы

Новомосковский городской суд отложил заседание по делу о мошенничестве, покушении на дачу взятки и посредничестве во взяточничестве в отношении венёвского депутата Сергея Чиркина и двух его пособников.



Напомним, Сергей Чиркин обвиняется в покушении на дачу взятки судье в значительном размере (ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 291 УК РФ); заместитель главного врача Новомосковской городской клинической больницы Владимир Колеров — в покушении на передачу взятки и попытке мошенничества (ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 3 ст. 291.1; ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 159 УК РФ); бывший сотрудник исправительной колонии №6 Эдуард Силенков — в покушении на мошенничество и подстрекательстве (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 159; ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 33, ч. 1 ст. 159 УК РФ).

В ходе следствия было установлено, что Сергей Чиркин хотел дать взятку судье Новомосковского горсуда за условно-досрочное освобождение его знакомого Юрия Ульянова. Подкуп он попытался организовать через двух бывших сотрудников ФСИН, но их планам помешали силовики.

В ходе заседания судья допросила нескольких свидетелей, следующее состоится 20 ноября в 14:00 мск. Напомним, подсудимые находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Как уточнили в суде, Сергею Чиркину грозит лишение свободы на срок 3-7 лет или штраф в размере до 1 млн рублей, Владимиру Колерову — штраф до 1 млн рублей, Эдуарду Силенкову — лишение свободы на срок 5-10 лет либо штраф 1-2 млн рублей, Эдуарду Силенкову — лишение свободы до 2 лет, обязательные или исправительные работы либо штраф до 120 тыс. рублей.