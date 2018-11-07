Путин уволил главу УФСИН по Тульской области Юрия Краснова

Президент РФ Владимир Путин уволил начальника УФСИН по Тульской области Юрия Краснова.



Соответствующий указ подписан 6 ноября.

Также, согласно документу, свой пост оставил начальник УСБ ФСИН Олег Черсков.





Вчера мы сообщали, что уже месяц обязанности начальника УФСИН по Тульской области исполняет Вячеслав Михайленко.

В сентябре в тульском УФСИН провела проверку комиссия под руководством главного инспектора УИС ФСИН России полковника внутренней службы Сергея Панфилова, которая оценивала работу тульского управления за последние пять лет. А в октябре был вынесен приговор бывшему первому заместителю начальника областного УФСИН Всеволоду Снурницыну, которого признали виновным в получении взятки в особо крупном размере и посадили на 6,5 лет.

Юрий Краснов возглавлял УФСИН Тульской области с марта 2014 года, а до этого работал в Орловской и Астраханской областях. В 2018 году указом президента РФ ему было присвоено специальное звание генерал-майора внутренней службы.